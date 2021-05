Kurz vor dem Wochenende blicken wir auf kommende Highlights bei Apple Arcade. Vier neue Spiele sind in der Pipeline und bald erhältlich. Darüberhinaus stehen spannende Updates und Erweiterungen zu bereits verfügbaren Spielen als Download bereit.

Apple Arcade: Ausblick auf neue Spiele + spannende Updates und Erweiterungen

Anfang April hatten wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass Apple auf einen Schlag über 30 neue Spiele auf Apple Arcade freigegeben hat, so dass mittlerweile über 180 Spiele zur Verfügung stehen. Seitdem ist es rund um Apple Arcade etwas ruhiger geworden. Dies ändert sich nun allerdings. Apple Arcade gibt einen Ausblick auf vier Spiele, die bald erhältlich sein werden.

Frenzic: Overtime, ein temporeiches und fesselndes Puzzlespiel von The Iconfactory, bei dem Apple Arcade-Gamer in das chaotische Leben in der Fabrik von Frenzic Industries eintauchen und rechtzeitig ihre Schichtziele erreichen müssen, um befördert zu werden und eine lukrativere Position am Fließband zu erhalten.

‎Frenzic: Overtime Entwickler: The Iconfactory Preis: Exklusiv bei  Arcade

Bei Legends of Kingdom Rush von Ironhide Irl begibt man sich in das Kingdom Rush-Universum und muss eine außenplanetarische Bedrohung abwehren. Dabei führt man eine Gruppe von Helden an, um den Gegner in einem aufregenden Kampfsystem aufzuhalten.

Leo’s Fortune, bereits bekannt aus dem App Store und mit dem Apple Design Award ausgezeichnet, ist ein Plattform-Abenteuer, bei dem man sich in 24 handgezeichneten Levels auf die Suche nach einem geheimnisvollen Dieb seines Goldes macht und tückische Fallen rechtzeitig entdecken muss.

Ebenfalls bekannt aus dem App Store INKS. von State of Play Games, dass 2016 mit dem Apple Design Award honoriert wurde. Arcade Gamer können sich auf ein Pinball-Spiel mit mehr als 100 einzigartigen Flippertischen freuen, bei dem man anspruchsvolle und taktische Herausforderungen überstehen muss.

Weitere spannende Erweiterungen, Updates und neue In-Game-Content

Neben den bevorstehenden Neuankömmlingen wurde allerhand Spiele auf Apple Arcade aktualisiert. Folgende Spiele haben ein Update erhalten: