Pünktlich zum Start in das Wochenende blicken wir auf die neuen Inhalte von Apple TV+. Neue Serien laufen in dieser Woche nicht an. Dafür gibt es neue Folgen zu „Mosquito Coast“, „Mythic Quest – 2. Staffel“ und „Trying – 2. Staffel“ sowie die Diskussionsrunde “The Me You Can’t See: A Path Forward”.

Ab sofort steht Folge 6 „Calaca“ zu Mosquito Coast zur Ansicht bereit. Allie und Margot müssen einen Weg finden, sich aus den Klauen einer zwielichtigen Organisation zu befreien und zu ihren Kindern zurückzugelangen.

Folge 203 zu Trying trägt den Namen „Der Junge mit dem großen Kopf“. Jasons Ex-Freundin droht auf einer Familientrauerfeier zur Gefahr für ihn und Nikki zu werden. Karen hat Schwierigkeiten Scott in die Hochzeitsvorbereitungen miteinzubeziehen.

„Bitte hier unterschreiben“ ist der Titel zu Folge 205 von Mythic Quest. Carol versucht, die Mitarbeiter bei Mythic Quest im Zaum zu halten, während sie sich weigern, ihre Ergebnisse bei einem Beurteilungs-Test anzuerkennen.

Diskussionsrunde “The Me You Can’t See: A Path Forward”

Nach dem weltweiten Debüt der Dokumentarserie „The Me You Can’t See“ treffen sich Oprah Winfrey und Prinz Harry mit Beratern und Teilnehmern, um ein zum Nachdenken anregendes, weitreichendes Gespräch über psychische Gesundheit und emotionales Wohlbefinden zu führen. Während die Themen weitere Einblicke in ihre Geschichten bieten, teilen Experten ihre Leitlinien für die Fortsetzung des globalen Gesprächs.

Die Diskussionsrunde steht allen Apple Nutzern kostenlos in der Apple TV App zur Verfügung.