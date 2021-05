Obwohl Apple das M1 iPad Pro in Konfigurationen mit 8 GB und 16 GB RAM anbietet, weisen Entwickler darauf hin, dass Apps derzeit nur 5 GB des Arbeitsspeichers nutzen können, unabhängig von der Konfiguration, auf der die App läuft. Deswegen liegt die Hoffnung nun auf iPadOS 15, das voraussichtlich auf der WWDC im Juni vorgestellt wird.

Das M1 iPad Pro ist in unterschiedlichen Speicherkonfigurationen erhältlich. Die Modelle mit 128 GB, 256 GB und 512 GB verfügen über 8 GB RAM, während die Varianten mit 1 TB und 2 TB 16 GB RAM bieten.

Wie der Entwickler hinter der Grafik- und Design-App Artstudio Pro schreibt, können Apps jedoch weiterhin nur 5 GB RAM nutzen, auch auf dem neuen M1 iPad Pro Modellen. Laut dem Entwickler führt der Versuch, mehr zu verwenden, zum Absturz der App. So schreibt er:

Nach der Veröffentlichung seiner M1-optimierten App hat auch Procreate auf Twitter darauf hingewiesen, dass man noch darauf wartet, mehr Arbeitsspeicher nutzen zu können.

As of now, all M1 iPads have the same amount of RAM available. As soon as we have access to more, we’ll pass that on to you, too 💜

— Procreate (@Procreate) May 28, 2021