Während McDonalds-Mitarbeiter in den USA ein iPhone ergattern können, erhalten Kia-Kunden, die den neuen EV6 kaufen eine Apple Watch. Alternativ können sie sich auch für ein anderes Geschenk entscheiden.

Kia: EV6 kaufen und Apple Watch kostenlos dazu bekommen

CNET berichtet, dass KIA ein spannendes Angebot aufgelegt hat. Ob dies nur für US-Kunden zutrifft oder auch bei uns in Deutschland gilt, ist nicht bekannt. KIA bietet Kunden, die sich für das neue Elektrofahrzeug EV6 entscheiden, die Option, dass sie eine kostenlose Apple Watch erhalten, um die Zugang zu den KIA Connect Services zu erleichtern.

Der EV6 ist der erste Kia auf Basis der neuen Elektroplattform E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Beim EV6 haben die Käufer die Wahl zwischen mehreren vollelektrischen Antriebskonfigurationen, darunter zwei Batterievarianten für die Langstreckenversion (77,4 kWh) und das Modell mit Standard-Reichweite (58,0 kWh). Der EV6 lässt sich ohne zusätzliche Komponenten oder Adapter an 800- und 400-Volt-Ladestationen anschließen. Dadurch ist es bei allen Modellvarianten möglich, den Akku in nur 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufzuladen. Und die 2WD-Versionen mit 77,4-kWh-Akku können in weniger als viereinhalb Minuten 100 Kilometer Reichweite „nachtanken“.

Der Kia EV6 kann über die Kia Connect App mit einer Apple Watch gekoppelt werden. Die Apple Watch kann verwendet werden, um den Ladevorgang aus der Ferne zu starten oder zu stoppen, den Energieverbrauch anzuzeigen, den Ladestatus zu überprüfen und vieles mehr.

Beim Kauf können sich Kunden neben der Apple Watch alternativ für Ladeguthaben oder eine Wallbox für Zuhause entscheiden. Die Aktion ist übrigens auf die ersten 1.500 Käufer begrenzt.