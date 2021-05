Procreate gehört zweifelsfrei zu den besten Kreativ-Apps im App Store. Die App bietet bietet hunderte handgemachte Pinseln, eine Suite innovativer Tools für Künstler, ein fortschrittliches Ebenensystem und vieles mehr. Nun haben die Entwickler ein Update veröffentlicht, welches Procreate auf dem neuen iPad Pro mit M1-Chip einen Leistungsschub verpasst.

Wir begleiten die Kreativ-App Procreate schon seit einigen Jahren und so haben wir euch bereits auf die verschiedenen Updates aufmerksam gemacht, die die Entwickler in letzter Zeit veröffentlicht haben. Im März 2019 haben wir das damalige iPad Pro mit in die kostenlose Today at Apple Session „Kunst Skills: Procreate kennenlernen“ genommen und das Programm etwas näher kennengelernt.

Hey y’all, we’ve just released the M1 compatibility patch. #Procreate on the M1 iPad Pro is up to 4x faster with even more layers. If you’re thinking about getting the new iPad Pro, this is the best Procreate experience yet! pic.twitter.com/yrRKIDzeDA

— Procreate (@Procreate) May 28, 2021