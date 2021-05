Seit längerem wird kolportiert, dass Twitter ein kostenpflichtiges Abo mit Zusatzfunktionen einführen möchte. Nun haben wir es Schwarz auf Weiß und Twitter bietet für seine iOS-App einen In-App-Kauf namens „Twitter Blue“ für 2,99 Euro pro Monats an.

Twitter startet „Twitter Blue“. Das Ganze ist als In-App-Kauf über die Apple erhältlich. Kostenpunkt: 2,99 Euro pro Monat. Allerdings scheint das Abo noch nicht für Jedermann zur Verfügung zu stehen.

Jane Manchun Wong war allerdings bereits in der Lage, den In-App-Kauf zu tätigen und Twitter Blue auszuprobieren. Demnach beinhaltet Twitter Blue eine „Undo Tweet“-Option, um Tweets rückgängig zu machen und einen Reader-Mode, um die Lesbarkeit von langen Twitter-Threads komfortabler zu gestalten. Darüberhinaus erhaltet ihr die Möglichkeit für benutzerdefinierte App-Icons und farbliche Themen. Auch Sammlungen sind an Bord, mit denen ihr beliebige Tweets speichern und verwalten könnt. So könnt ihr diese später leichter wiederfinden.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store

For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer 😅

Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons

Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 27, 2021