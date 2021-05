Vor etwas mehr als einem Monat wurde bekannt, dass Apple die Serie „Now and Then“ in Auftrag gegeben hat. Nun werden auch weitere Schauspieler bekannt, die Apple für die Drama Serie gewinnen konnte. Rosie Perez, Manolo Cardona und José María Yazpik schließen sich dem Cast von „Now and Then“ an.

„Now and Then“: Erste Schauspieler werden bekannt

Laut Variety werden die Neuzugänge zu einer ausschließlich hispanischen und lateinamerikanischen Besetzung gehören, zu der bereits Namen wie Marina de Tavira, José María Yazpik, Maribel Verdú, Manolo Cardona, Soledad Villamil und Željko Ivanek gehören.

Apple beschreibt die Serie wie folgt

„Now and Then spielt in Miami und zeigt den Kontrast zwischen jugendlichem Ehrgeiz und der Realität des Erwachsenseins, als sich das Leben einer Gruppe bester College-Freunde für immer verändert, nachdem ein feierliches Wochenende mit dem Tod eines Freundes endet. Jetzt, 20 Jahre später, werden die verbleibenden fünf widerwillig durch eine Bedrohung wiedervereint, die ihre scheinbar perfekte Welt in Gefahr bringt.“

Das Ganze wird sowohl auf Englisch als auch auf Spanisch gedreht.