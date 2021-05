Seit Ende April ist Apple AirTag im Handel. Für das 1-er Pack verlangt Apple 35 Euro, im 4er-Pack sind es 119 Euro. Da der AirTag über keinerlei Öse verfügt, ist man mehr oder weniger gezwungen, einen AirTag-Anhänger zu kaufen, um diesen am Schlüsselbund, am Rücksack oder wo auch immer zu befestigen. Wir haben uns einmal die AirTag Silikon-Hülle von ESR näher angeguckt und für euch getestet.

Angeschaut: AirTag Hülle von ESR

Neben den AirTags bietet Apple natürlich auch passende Schlüsselanhänger an. Für den AirTag-Schlüsselanhänger aus Leder verlangt Apple 39 Euro, für den AirTag Anhänger aus Leder werden 45 Euro fällig und für den AirTag Anhänger aus Polyurethan schlagen 35 Euro zu Buche. Jeder muss selbst entscheiden, ob er für den Anhänger mehr ausgeben möchte, als für den eigentlichen AirTag.

Aus diesem Grund haben wir uns ein wenig umgeguckt und sind bei der AirTag-Hülle von ESR hängengeblieben. Gleich mehrere Gründe haben unsere Entscheidung beeinflusst. Zum einen ist die AirTag-Hülle von ESR sofort verfügbar und zum anderen machte der Anhänger der Beschreibung und den Bildern zufolge einen vernünftigen Eindruck. Aber auch das Preis-Leistungsverhältnis (ab 10,99 Euro) für das 2-er Pack spricht für sich.

Der AirTag lässt sich kinderleicht und mit ein paar wenigen Handgriffen im Anhänger installieren. Die Aufnahme für den AirTag besteht aus einem griffigen und flexiblen Silikon, welches einen robusten Eindruck hinterlässt. Mit einem Karabinerhaken befestigt ihr den Anhänger an eurem Schlüsselbund, einer Tasche etc. In unseren ersten Testtagen hatten wir zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass der AirTag aus seiner Halterung fällt.

Das verwendete Silikon ist zwar absoluter Staubfänger oder Staubmagnet, nichtsdestotrotz bleibt nach ein paar Tagen etwas Staub hängen. Dieser ist beim schwarzen Silikon natürlich deutlich sichtbarer als beim weißen Modell. Sollte euch der Staub oder Schmutz irgendwann zu viel werden, so wischt diesen kurz mit einem Tuch ab oder spült das Silikon mit Wasser ab.

Falls ihr nach einem AirTag-Anhänger Ausschau haltet und nicht unbedingt 30 oder 40 Euro ausgeben möchtet, so zieht den AirTag Anhänger von ESR näher in Betracht. Es ist ein absolut solides Produkt mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis.

ESR Silikon Hülle 2 Stück kompatibel mit AirTag 2021, Schlüsselanhänger Anhänger mit starkem... Nur kompatibel mit AirTags 2021; Paket enthält 2 Schlüsselanhänger; Tag nicht enthalten

Flexibles, robustes und griffiges Silikon hält fest an deinem Tag und ist im Handumdrehen dran

