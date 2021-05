Seit Ende letzter Woche steht Folge 6 „Calaca“ zur Apple Original-Serie „The Mosquito Coast“ bzw. zu deutsch „Moskito Küste“ zur Ansicht bereit. Am Ende einer jeden Folge gibt es ein Behind-the-Scenes. Dieses steht für „Calaca“ auch separat auf YouTube zur Ansicht bereit.

The Mosquito Coast – Inside the Episode “Calaca”

The Mosquito Coast gehört für uns zu den besten Serien, die Apple in diesem Jahr bislang an den Start gebracht hat. Seit Kurzem steht Episode 6 „Calaca“ auf Apple TV+ bereit. Allie und Margot müssen einen Weg finden, Fisch aus den Klauen einer zwielichtigen Organisation zu befreien und zu ihren Kindern zurückzuerlangen.

Am Ende einer jeden Folge zeigt Apple das zugehörige Behind-the-Scenes bzw. ein „Inside the Episode“. Kurz nach Ausstrahlung landet dieses auch auf Youtube, um Nicht-Abonnenten einen Einblick in die Serie zu ermöglichen.