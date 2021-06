Mitte Apple hatte Apple nicht nur die AirTags vorgestellt, sondern auch entsprechendes Zubehör angekündigt, mit denen die AirTags am Schlüsselbund, am Rucksack oder wo auch immer befestigt werden können. Gleichzeitig zeigte Apple auf einem Marketing-Foto einen AirTags Schlüsselanhänger in einer nicht erhältlichen Farbvariante. Genau diese Farboption taucht nun abermals auf.

Bislang unveröffentlichte Apple AirTag-Anhänger tauchen bei Ebay auf

Apple bietet seine verschiedenen AirTag-Anhänger in unterschiedlichen Farben an. Den AirTag Schlüsselanhänger aus Leder erhaltet ihr in Banltischblau, Sattelbraun und als (Product)RED. Den AirTag Anhänger aus Leder könnte ihr in Sattelbraun und als (Product)RED kaufen und den AirTag Anhänger könnt ihr in den Farben Sonnenblume, Leuchtorange, Dunkelmarine und Weiß bestellen.

Nun tauchen auf Ebay neue Farbvarianten zu den Apple AirTag-Anhänger auf. Dies zeigt, dass Apple entweder an weiteren Farboptionen gearbeitet und diese verworfen hat oder zukünftig die bislang unveröffentlichten Farboptionen noch auf den Markt bringen wird.

Unter anderem findet ihr auf eBay den AirTag Schlüsselanhänger aus Leder sowie den AirTag Anhänger aus Leder in California Poppy. Den AirTag Anhänger könnt ihr dort in Surf Blue und Pink bestellen.

Der eBay-Verkäufer „chargerstore“ ist dafür bekannt, dass er in der Vergangenheit echtes Apple-Prototypzubehör angeboten hat. Nichtsdestotrotz kann man entsprechendes Zubehör fälschen und als Original verkaufen. Wir können uns durchaus vorstellen, dass es sich hierbei um echtes Apple AirTag-Zubehör handelt, welches aus welchen Gründen auch immer, bislang nicht vorgestellt wurde.