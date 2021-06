Die Deutsche Telekom hat eine neue Rabatt-Aktion gestartet, bei der das iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max im Fokus stehen. Aber auch beim iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone XR und iPhone SE hat das Bonner Unternehmen den Rotstift angesetzt. Ihr erhaltet in Kombination mit einem MagentaMobil-Tarif bis zu 100 Euro Rabatt.

Telekom reduziert den Preis des iPhone 12 (Pro)

Das Motto der Deutschen Telekom lautet „Erlebe das iPhone 12 zum Superpreis. Bis zu 100 Euro sparen.“ Spart z. B. 88,95 Euro beim Kauf des iPhone 12, 64 GB, in Verbindung mit dem Abschluss eines MagentaMobil M mit Premium-Smartphone. Dann zahlt ihr nur einmalig 1 Euro anstatt 89,95 Euro.

Der MagentaMobil M dürfte die Bedürfnisse zahlreicher Anwender erfüllen. So bietet der Tarif unter anderem eine Telefon- und SMS-Flat, eine Datenflat mit 12GB Highspeed-Volumen, LTE Max / 5G, EU-Roaming und eine Hotspot-Flat. Darüberhinaus sind in diesem Tarif verschiedene kostenlose StreamOn-Optionen inkludiert.

Die Aktion ist zeitlich befristet. Bei Interesse können wir euch nur empfehlen zuzuschlagen, bevor der Deals ausgelaufen ist.

120 Euro Ersparnis bei Vertragsverlängerung

Parallel zur iPhone 12 Aktion gibt es eine weitere Aktion bei der Telekom. Diese richtet sich an Kunden, die ihren Vertrag verlängern. Es heiß

Im Aktionszeitraum bis zum 30.06.2021 erhalten Kunden, die online eine Vertragsverlängerung um 24 Monate durchführen und gleichzeitig in einen höherwertigen Tarif wechseln (d. h. Wechsel von MagentaMobil S zu MagentaMobil M oder MagentaMobil M zu MagentaMobil L oder MagentaMobil L zu MagentaMobil XL) in den ersten 12 Monaten eine Grundpreisreduktion in Höhe von 10 Euro pro Monat.