Der Countdown läuft. Knapp eine Woche trennt uns noch von der Apple Keynote, die die diesjährige Worldwide Developers Conference eröffnet. Los geht es am 07. Juni um 19:00 Uhr. Vorab hat Apple nicht nur die Gewinner:innen der WWDC 2021 Swift Student Challenge bekannt gegeben, die Finalisten der Apple Design Awards stehen auch fest.

Apple schreibt

Die Apple Design Awards würdigen herausragende Leistungen in den Bereichen Innovation, Einfallsreichtum und technische Leistung im App- und Spieledesign. Wir freuen uns, die diesjährigen Finalisten ankündigen zu können – eine beeindruckende Sammlung von Apps und Spielen, die von einigen der talentiertesten Entwickler der Welt entwickelt wurden. Die Finalisten wurden in sechs Kategorien ausgewählt und die Gewinner werden am 10. Juni bekannt gegeben.