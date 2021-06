Amazon hat soeben den Prime Day 2021 angekündigt. In den letzten Tagen wurde bereits intensiv über den Prime Day 2021 und den exakten Termin für das Shopping-Event spekuliert. Nun hat der Online Händler die Katze aus dem Sack gelassen und den Prime Day 2021 für den 21. und 22. Juni offiziell angekündigt.

Amazon Prime Day findet am 21. und 22. Juni statt

Amazons Prime Day findet in diesem Jahr am 21. und 22. Juni statt und liefert mit zwei Tagen voller Angebote und den besten Vorteilen, die Prime zu bieten hat, den perfekten Start in den Sommer.

Das Shopping-Event bietet Prime-Mitgliedern weltweit über zwei Millionen Angebote aus allen Kategorien, darunter Fashion, Haushalt, Beauty, Elektronik und mehr sowie bestes Entertainment und noch nie zuvor gesehene exklusive Inhalte bei Prime Video, Amazon Music und Prime Gaming.

Der Prime Day 2021 startet am Montag, den 21. Juni, um Mitternacht und läuft bis einschließlich Dienstag, den 22. Juni, für Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Belgien und vielen weiteren Ländern. Falls ihr den Prime noch nicht kennt, aber beim Prime Day dabei sein möchtet, könnt ihr euch unter Amazon.de/primeday anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen.

Diese Angebote starten sofort: