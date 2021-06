Seit Ende 2019 ist bekannt, dass Sky die Rechte an der UEFA Champions ab der Saison 2021/2022 verlieht und die Live-Spiele bei DAZN und Amazon zu sehen sind. Am heutigen Tag kündigt Amazon nicht nur den Prime Day 2021 an, sondern geht auch noch etwas intensiver auf die Berichterstattung der UEFA Champions League ein.

Amazon informiert über UEFA Champions League Berichterstattung

Prime Video zeigt ab der Saison 2021/22 exklusiv das Top-Spiel der UEFA Champions League am Dienstag, insgesamt 16 Spiele (zwei Play-Off-Spiele, sechs Begegnungen der Gruppenphase und acht Partien der K.O.-Runde), inklusive der Highlights aller anderen Begegnungen des Dienstags.

Die Spiele sind für Prime-Mitglieder ohne zusätzliche Kosten über die Prime Video App auf zahlreichen Geräten und online verfügbar.

In diesem Zusammenhang stellt Amazon weitere Moderatoren, Experten und Kommentatoren für die UEFA Champions League 2021/22 bei Amazon Prime Video vor. Neben Sebastian Hellmann wird das Moderatorenteam durch Annika Zimmermann und Shary Reeves vervollständigt, welche zusätzlich als Reporterinnen am Spielfeldrand zum Einsatz kommen. Jonas Friedrich kommentiert die Live-Übertragung zusammen mit Benedikt Höwedes. Weitere namhafte Experten sind Matthias Sammer, Mario Gomez, Kim Kulig und Wolfgang Stark.

Neben Live-Fußball haben Fans bei Prime Video auch Zugriff auf exklusiv verfügbare Sport-Dokumentationen wie All or Nothing: Tottenham Hotspur, Inside Borussia Dortmund, Take Us Home: Leeds United, Steven Gerrard’s Make Us Dream, den Amazon Original Film SCHW31NS7EIGER Memories – Von Anfang bis Legende sowie ab Herbst die noch unbetitelte exklusive Dokumentation über den FC Bayern München und seine gerade abgelaufene neunte Meister-Saison in Folge.

Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter Amazon.de/prime 30 Tage lang gratis nutzen.