Google versprach im Dezember letzten Jahres, dass die Apple TV App in naher Zukunft für weitere Geräte im Android TV OS Ökosystem verfügbar sein wird. Jetzt ist es endlich so weit. Die Apple TV App, die den Zuschauern Zugriff auf Apple TV+ Inhalte und mehr bietet, kann ab sofort über den Google Play Store auf Android TV OS Geräten heruntergeladen werden. Ebenfalls mit an Bord ist das Nvidia Shield TV, welches auf Android TV basiert.

Apple TV App für Android TV

Nvidia hat die Ankunft der Apple TV App auf seinem Shield TV bekannt gegeben, aber die gute Nachricht geht darüber hinaus. Ab sofort ist Apple TV für das „Android TV OS Ökosystem“ verfügbar, sagt uns Google. Das bedeutet, dass jedes moderne Android TV-Gerät auf den Dienst zugreifen kann. Die Liste umfasst eine Vielzahl von Streaming-Box/-Sticks, einschließlich der Geräte von Xiaomi sowie TVs von TCL, Hisense und anderen Marken. Zuvor war die App nur auf Sony Bravia-Fernsehern und Chromecast mit Google TV verfügbar.

Es gibt keine größeren Einschränkungen bei der Verfügbarkeit. Google gibt an, dass jedes Android TV-Gerät, das mit 8.0 Oreo oder höher läuft und kein Operator-Tier-Gerät ist, Zugriff auf die Apple TV App hat.

Die Erweiterung kommt rechtzeitig für den Start des Sommerprogramms von Apple TV+. Einige Highlights in den kommenden Wochen sind: Lisey’s Story, Home Before Dark Staffel 2, Physcial, Central Park Staffel 2 und die mit Spannung erwartete zweite Staffel von Ted Lasso.