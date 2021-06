Bevor am kommenden Freitag das Staffelfinale zur Apple Original-Serie „The Mosquito Coast“ auf Apple TV+ läuft, hat Apple nun bestätigt, dass das Unternehmen die 2. Staffel in Auftrag gegeben hat.

„The Mosquito Coast – Staffel 2“ in Auftrag gegeben

Wir haben es in den letzten Wochen schon einmal an anderer Stelle betont. Für uns gehört „The Mosquito Coast“ zu den besten Serie, die Apple in diesem Jahr bis dato ins Rennen geschickt hat. Umso erfreulicher ist die Nachricht, dass die Verantwortlichen die 2. Staffel in Auftrag gegeben haben.

„The Mosquito Coast“ hat die Fantasie von Zuschauern auf der ganzen Welt beflügelt, nicht nur wegen ihrer adrenalingeladenen Action und Abenteuer, sondern auch wegen der fesselnden Familiengeschichte und fesselnden Darbietungen im Herzen“, sagte Apples Programm-Direktor Matt Cherniss. „Wir können es kaum erwarten herauszufinden, was als nächstes für die Fox-Familie kommt und dass das Publikum weiterhin den Nervenkitzel erleben kann.“

„The Mosquito Coast“ ist ein packendes Abenteuer und ein vielschichtiges Charakterdrama nach der gefährlichen Reise eines radikalen Idealisten und brillanten Erfinder Allie Fox (gespielt von Justin Theroux), der mit seiner Familie nach Mexiko flüchtet, als sie plötzlich vor der US-Regierung gejagt wird.

Die siebenteilige Serie wurde für das Fernsehen entwickelt und von Neil Cross als Executive Producer produziert. Einen konkreten Starttermin der 2. Staffel hat Apple bislang nicht bekannt gegeben.