In der kommenden Woche wird Apple einen Ausblick auf kommende Softwareupdates geben. Dabei werden die Verantwortlichen unter anderem iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 und Co. thematisieren. Neben den konkreten Neuerungen ist nach wie vor offen, welchen Beinamen macOS 12 tragen wird. „Mammoth“ oder „Monterey“? Oder etwas ganz anderes?

Mit jeder neuen Hauptversion von macOS setzt Apple Jahr für Jahr auf einen neuen Beinamen. So verwendete Apple viele Jahre lang Katzennamen. Allerdings wechselte das Unternehmen im Jahr 2013 zu Örtlichkeiten in Kalifornien. Bisher kamen dabei Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina und Big Sur zum Einsatz. Doch wie geht es mit macOS 12 weiter. „Mammoth“ und „Monterey“ stehen hoch im Kurs.

Vor einigen Jahren hat Apple allerhand Beinamen markenrechtlich schütze lassen. Einige „geschützte“ Örtlichkeiten wurden genutzt, andere wurden wiederum fallen gelassen. Zwei Beinamen hat Apple zuletzt aktualisiert. Starten wir mit „Mammoth“.

Mammoth wurde am 29. April 2021 markenrechtlich von Apple aktualisiert. Mammoth wird wahrscheinlich verwendet, um die Mammoth Lakes zu repräsentieren. Dabei handelt es sich um einen Skiort in der Nähe eines wunderschönen Sees in den Sierra Mountains, nicht weit von Yosemite entfernt.

As we all know, Apple typically hints at future macOS names years ahead at WWDCs in very subtle ways. Well look what I noticed while watching WWDC 2015… just so happens to be Craig planning a trip to Monterey and Big Sur… 👀 pic.twitter.com/9dlo3ML6k2

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) June 1, 2021