Die Tage bis zur Apple Worldwide Developers Conference sind gezählt. In exakt fünf Tagen fällt der Startschuss und Apple wird am 07. Juni ab 19:00 Uhr einen Ausblick auf iOS 15, iPadOS 15 und Co. geben. Die Vorbereitungen zur WWDC 2021 laufen auf Hochtouren. Nun ist die Twitter-Hashflag online gegangen und die Apple Developer App hat ein Update erhalten.

Twitter-Hashflag ist online

Nachdem Apple gestern die Gewinner der Swift Student Challenge sowie die Finalisten der Apple Design Awards bekannt gegeben und zusätzlich die Event-Seite sowie den Platzhalter auf YouTube online gestellt hatte, ist nun auch die Twitter-Hashflag online gegangen.

Nutzer die den Hashtag #WWDC21 auf Twitter nutzen, erhalten im Rahmen ihres Tweets eine zugehörige Grafik angezeigt. Zu sehen ist ein Daumen nach oben in einer Sprechblase, der auch in der iMessage-App als „Tapback“ zu genutzt werden kann.

Apple Developer App erhält Update

Die Apple Developer App kann ab sofort in Version 9.2 heruntergeladen werden. In den Release-Notes heißt es: