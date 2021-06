Apple hat seine „Apple Music for Artists“-Webseite überarbeitet und der Webseite, die sich an Künstler:innen richtet, einen Neuanstrich verpasst.

Apple überarbeitet „Apple Music for Artists“-Webseite

Die überarbeitete „Apple Music for Artists“-Webseite stellt ein zentraler Ort dar, an dem Künstler:innen auf die ihnen zur Verfügung stehenden Tools und Dienste von ‌Apple Music‌ zugreifen können. Artists.Apple.com dient als zentrale Anlaufstelle und als Einstiegspunkt in das, was das Apple-Ökosystem zu bieten hat.

Apple bietet Anleitungen zur Verwendung von Tools wie Sprachnotizen, GarageBand, Logic Pro, Final Cut Pro, MainStage und mehr sowie Links zu Musikvertrieben, um Songs zu veröffentlichen. Zudem stehen viele weiter Tools und Hilfestellungen bereit.

Es gibt Tools zum Erstellen von Marketing-Assets der Marke Apple Music, zum Geldverdienen über das Apple Music Affiliate-Partnerprogramm und zum Zugriff auf ‌Apple Music‌-Analysen. Apple hat auch exemplarische Vorgehensweisen und Hilfe zu Supportdokumenten für neue Funktionen wie Spatial Audio hinzugefügt.

‌Apple Music‌ for Artists steht für alle Künstler:innen auf ‌Apple Music‌ zur Verfügung und bietet Upstream-Daten, Shazam-Informationen, Verkaufszahlen und alle viele weiteren Funktionen.