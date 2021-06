Ted Lasso schwimmt nach wie vor auf einer Erfolgswelle. Die Apple Original-Serie kommt sowohl beim „normalen“ Nutzer als auch beim Fachpublikum sehr gut und und konnte in den letzten Monaten verschiedene Auszeichnungen gewinnen. Highlight war sicherlich der Gewinn eines Golde Globe Awards. Bevor die zweite Staffel startet, wird es offizielle „Ted Lasso“-Fanartikel geben.

Nach dem Erfolg von Ted Lasso, wird es ab diesem Monat auch offizielles Merchandise zur Apple Comedy-Serie geben. So hat es Showrunner Bill Lawrence bestätigt. Lawrence gab im Interview mit dem „Fake Doctors, Real Friends“ Podcast zu verstehen, dass offizielle Ted Lasso Artikel zu kaufen sein werden. Auf ein Richmond-Trikot muss man sich allerdings noch ein wenig gedulden, dieses soll ab September erhältlich sein.

Im Podcast „Fake Doctors, Real Friends“ sagte Ted Lasso-Showrunner Bill Lawrence, dass in etwa drei Wochen ein offizieller Trailer für die zweite Staffel der Show veröffentlicht wird.

Er sagte auch, dass die ersten Fan-Artikel („Erstausstattung“) im Laufe dieses Monats zur gleichen Zeit in den Verkauf gehen werden. Wer jedoch ein Richmond-Trikot in seinen Händen halten möchte, muss sich noch etwas länger gedulden. Lawrence fügte, dass die offiziellen Namenskits der Premier League im September herauskommen werden, was in der Mitte des Laufs der zweiten Staffel sein wird.