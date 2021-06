Seitdem Apple Anfang April einen großen Schwung neuer Spiele auf Apple Arcade begrüßt und neue Spiele-Kategorien eingeführt hat, hat sich verhältnismäßig wenig getan. So langsam nimmt Apple Spiele-Abo-Dienst wieder an Schwung auf. Bereits vergangenen Woche haben wir euch auf bevorstehende neue Spiele aufmerksam gemacht. Dies setzt sich am heutigen Tag fort. Gleichzeitig wurden kürzlich neue spannende Updates auf verschiedene Apple Arcade Spiele veröffentlicht.

„Solitaire Stories“ bald verfügbar

Bald erhältlich: „Solitaire Stories“ des kalifornischen Spiele-Entwicklers Red Games Co. Apple Arcade-Gamer können sich auf eines der bekanntesten Kartenspiele der Welt freuen, bei dem sie wunderschöne Deck-Designs erwarten können und in täglichen Herausforderungen und kniffligen Wettbewerben auf die Probe gestellt werden. Die zahlreichen Levels sind dabei mit verschiedensten Kartendesigns, Spielumgebungen und Soundtracks untermalt, um eine einzigartige Spiel-Atmosphäre zu kreieren.

Tipp: Klickt man in der „Bald erhältlich“-Übersicht auf „Laden“, wird man automatisch benachrichtigt, sobald das Spiel verfügbar ist.

Spannende Updates, Erweiterungen & In-Game Content

Darüberhinaus haben folgende Spiele ein Update verpasst bekommen: