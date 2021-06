Nachdem Apple bereits einige neue Abenteuer von Charlie Brown und seinen Freunden auf Apple TV+ veröffentlicht hat, steht als nächstes eine Dokumentation an, rund um die Peanuts-Gang und ihren Schöpfer Charles Schulz. So gab Apple heute bekannt, dass man noch in diesem Monat den neuen Dokumentarfilm „Who Are You, Charlie Brown?“ auf Apple TV+ veröffentlichen wird.

Peanuts-Special am 25. Juni auf Apple TV+

Apple gab heute bekannt, dass „Who Are You, Charlie Brown?“ am 25. Juni seine Premiere feiern wird. Der Film wird von Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong’o gesprochen und beinhaltet Interviews mit berühmten Filmemachern, um das Vermächtnis von Schulz und den Peanuts zu beleuchten.

Das Special enthält Interviews mit Jean Schulz, der Witwe von Charles Schulz, sowie mit Drew Barrymore, Al Roker, Kevin Smith, Billie Jean King, Paul Feig, Ira Glass, Noah Schnapp, Miya Cech, Keith L. Williams, Chip Kidd, Lynn Johnston, Robb Armstrong und vielen mehr. Erzählt wird die Dokumentation mit einer neuen animierten Geschichte, die Charlie Brown auf seiner Suche nach sich selbst begleitet.

Das Peanuts-Franchise geht bis auf das Jahr 1950 zurück, als Charles M. Schulz den Peanuts-Comicstrip schuf, der sich inzwischen zu einem der umfangreichsten Sammlungen an Comics, Serien, Filmen und Merchandise-Artikeln der Medien-Landschaft entwickelt hat.

Apple hatte bereits Ende 2018 einen Vertrag abgeschlossen, um neue animierte Inhalte rund um Charlie Brown, Snoopy und seine Freunde zu produzieren. Damit schloss das Unternehmen zum damaligen Zeitpunkt seinen größten Deal für die geplante TV-Offensive ab. Mittlerweile haben wir auf Apple TV+ bereits die ersten Abenteuer der Peanuts-Gang erlebt, die Apple sogar zu einem Daytime Emmy Award verhalfen. Zuletzt erweiterte Apple die Partnerschaft mit der Produktionsfirma, was uns unter anderem nun die neue Peanuts-Dokumentation bringt.