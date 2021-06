In regelmäßigen Abständen meldet sich Apple mit einer Wasserstandsmeldung zur iOS-Adaption zur Ort. Nachdem sich der Hersteller zuletzt Ende Februar zu dieser Thematik geäußert hatte, gibt es nun frische Zahlen. Mittlerweile ist iOS 14 auf 85 Prozent aller iPhones installiert. Betrachtet man nur die Modelle, die in den letzten vier Jahren auf den Markt gekommen sind, so sind es 90 Prozent.

Apple äußert sich zur Adaption von iOS 14 und iPadOS 14

Mit Stand vom 26. Februar war iOS 14 auf 80 Prozent aller aktiven iPhone-Modelle und auf 85 Prozent der in den letzten vier Jahren eingeführten iPhones installiert. Mit einer Adoption von 85 Prozent auf allen aktiven iPhones und 90 Prozent auf den Modellen der letzten 4 Jahre hat Apple jetzt wieder einen guten Sprung nach vorne zu verbuchen.

Doch nicht nur zum iPhone, auch zum iPad und iPadOS gibt es frische Zahlen im Apple Dev Center. Die Adoptionszahlen zeigen auch, dass iPadOS 14 auf 79 Prozent aller aktiven iPads und auf 91 Prozent der in den letzten vier Jahren eingeführten iPads installiert ist. Zum Vergleich: Apple gabEnde Februar an, dass iPadOS 14 auf 70 Prozent aller aktiven iPads und auf 84 Prozent der in den letzten vier Jahren eingeführten iPads installiert war.

Auf ältere iOS- und iPadOS-Versionen entfällt nur noch ein Bruchteil. Die genannten Zahlen hat Apple am 04. Juni 2021 durch Zugriffe auf den App Store ermittelt.