Die COVID-19 Pandemie hat dafür gesorgt, dass kontaktloses Bezahlen enorm an Bedeutung gewonnen hat. Um diese Aussage zu treffen, muss man kein großer Prophet sein. In vielen Geschäften, an Tankstellen, am Kiosk oder wo auch immer, findet man Hinweisschilder, dass kontaktloses Bezahlen bevorzugt wird. Nun gibt es einen etwas konkreteren Einblick, wie sich das kontaktlose Bezahlen während der Pandemie verändert hat.

Kontaktloses Bezahlen wird durch Corona zum Standard

Der Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (kurz: Bitkom) hat sich näher mit den Bezahlgewohnheiten der Deutschen beschäftigt. In den drei Monaten von Februar bis April haben 9 von 10 (85 Prozent) der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger mindestens einmal kontaktlos mit Karte, Smartphone oder Smartwatch im Geschäft bezahlt. Zum Ende vergangenen Jahres lag der Anteil noch bei 79 Prozent.

Fast ein Viertel (23 Prozent) zahlt dabei täglich oder mehrmals täglich kontaktlos (von September bis November 2020: 18 Prozent). Noch etwas mehr nutzen kontaktlose Bezahlmöglichkeiten mehrmals die Woche (26 Prozent, 2020: 28 Prozent) oder zumindest einmal die Woche (27 Prozent, 2020: 20 Prozent).

„Kontaktloses Bezahlen ist seit Beginn der Corona-Pandemie zum absoluten Standard geworden – und wird das auch bleiben. Es ist bequem, schnell und mit Smartwatch oder Smartphone dank biometrischer Schutzmaßnahmen wie Fingerabdruckscanner besonders sicher“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder.

Die Grundlage der Angaben bildet eine Umfrage, die Butkom Research bei 1.004 Personen in Deutschland ab 16 Jahren durchgeführt hat. Hier noch ein paar Eckdaten: