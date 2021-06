Im Hinblick auf die heutige Apple WWDC 2021 Keynote trifft Apple hinter den Kulissen die letzten Vorbereitungen. Nun zeigt die Apple Leadership-Webseite anstatt klassischer Fotos Memojis zu den einzelnen Führungspersönlichkeiten.

Apple transformiert seine Apple Leadership-Webseite

Am heutigen Tagen ist es soweit. Ab 19:00 Uhr gibt Apple einen Ausblick auf iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 und tvOS 15 geben (wir berichten per Live-Ticker). Im Vorfeld der Keynote treffen die Verantwortlichen nun die letzten Vorbereitungen. So hat Apple beispielsweise ein Twitter-Hashflag ins Leben gerufen und dieses noch einmal angepasst.

Nun hat Apple seine Leadership-Webseite überarbeitet. Dort sind von Tim Cook, Craig Federighi, Katherine Adams, Eddy Aue und Co. vorübergehend keine normalen Fotos, sondern Memojis zu sehen. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Apple Memojis auf seiner Leadership-Webseite zeigt. Auch beim World Emoji Day 2018 nahm Apple entsprechende Anpassungen vor.

Bei der Einladung zur WWDC 2021 Keynote setzt Apple auch verstärkt auf Memojis. Dies könnte ein weiteres Indiz dafür sein, dass größere Neuerungen auf iMessage zukommen. (Danke Matthias)