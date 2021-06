Nachdem Tim Cook eine Mitteilung an Apple-Mitarbeiter verschickt hat, in der es heißt, dass sie ab Herbst teilweise wieder ins Büro zurückkehren müssen, zeigt sich nun, dass diese Nachricht nicht überall gut angekommen ist. So wehrt sich derzeit eine größere Gruppe von Apple-Mitarbeitern gegen diese Planung und beschwert sich in einem internen Brief.

Neue Präsenzregelung bei Apple

Apple-CEO Tim Cook erklärte Anfang der Woche, dass die meisten Mitarbeiter montags, dienstags und donnerstags wieder ins Büro kommen werden, mit der Option, mittwochs und freitags von zu Hause aus zu arbeiten. Teams, die vor Ort arbeiten müssen, werden vier bis fünf Tage pro Woche zurückkehren.

Mitarbeiter haben auch die Möglichkeit, bis zu zwei Wochen im Jahr im Home-Office zu arbeiten, „um näher bei der Familie und geliebten Menschen zu sein, einen Tapetenwechsel zu erleben, unerwartete Reisen zu bewältigen oder aus einem ganz anderen Grund“, heißt es in dem Schreiben an die Apple-Mitarbeiter. Vorgesetzte müssen Anträge auf Fernarbeit genehmigen.

Home-Office bevorzugt

Mit dieser neuen Regelungen können sich jedoch einige der Apple-Angestellten nicht anfreunden. In einem ausführlichen Brief, der an Tim Cook und die weitere Unternehmensführung geschickt wurde, erklären die Mitarbeiter, dass sie einen flexibleren Ansatz wollen, bei dem diejenigen, die aus der Ferne arbeiten wollen, dies auch tun können. In dem Brief heißt es unter anderem:

„Ohne die Möglichkeiten, die Flexibilität mit sich bringt, haben viele von uns das Gefühl, dass wir uns entweder für unsere Familien, unser Wohlbefinden und die Möglichkeit, unsere beste Arbeit zu leisten, entscheiden müssen, oder dafür, ein Teil von Apple zu sein. Das ist eine Entscheidung, die keiner von uns auf die leichte Schulter nimmt, und eine Entscheidung, die viele lieber nicht treffen würden.“

Zu den von den Mitarbeitern hervorgehobenen Vorteilen der flexibleren Arbeit gehören Vielfalt und Inklusion bei der Bindung und Einstellung von Mitarbeitern, der Abbau zuvor bestehender Kommunikationsbarrieren, eine bessere Work-Life-Balance, eine bessere Integration bestehender Remote-Mitarbeiter und eine geringere Verbreitung von Krankheitserregern.

Weiterhin fordern die Mitarbeiter in dem Schreiben einige Neuerungen wie Mitarbeiterumfragen und einen „klar strukturierten und transparenten Kommunikations- / Feedbackprozess auf unternehmensweiter Ebene“.

Der Brief entstand Berichten zufolge in einem Apple-Slack-Kanal für „Remote Work Advocates“ mit rund 2.800 Mitgliedern. Bis zu 80 Mitarbeiter sollen an der Erstellung und Bearbeitung des Schreibens beteiligt gewesen sein. Den kompletten Brief könnt ihr bei the Verge einsehen.