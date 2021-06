Auf die klassischen Amazon Blitzangebote haben wir euch bereits im Laufe des Vormittags hingewiesen. Dabei stehen zwei besonders spannende Deals als Angebot des Tages im Fokus. Es dreht sich um Microsoft Office als Dauerlizenz sowie das Microsoft 365 Abo.

Microsoft Office und Microsoft 365 als Angebot des Tages

Habt ihr Interesse an Microsoft Office 2019 Home & Student oder an Microsoft 365? So oder so hält Amazon aktuell einen heißen Deal parat. Ih könnt euch Word, Excel, PowerPoint und Co. zum Sonderpreis sichern.

Ihr entscheidet, ob ihr euch die Dauerlizenz in Form von Microsoft 2019 zum Einmalpreis von nur 99,99 Euro anstatt 149,00 Euro sichert oder ob es das Microsoft 365 Single Abo (12+3 Monate, inkl. Norton 360) zum Preis von 44,99 Euro anstatt 123,99 Euro sein soll. Neben den Premium-Office-Anwendungen Word, Excel, PowerPoint sind auch OneNote, Outlook sowie 1 TB OneDrive Cloud-Speicher beim Microsoft 365 Abo mit an Bord.

Wie bereits erwähnt, erhält ihr zum Microsoft 365 Abo 15 Monate Norton 360 kostenlos dazu. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sich das Norton 360 Abo automatisch verlängert. Achtet in jedem Fall auf eine pünktliche Kündigung, solltet ihr Norton 360 nicht benötigen.