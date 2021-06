Vor wenigen tagen haben wir euch bereits auf den bevorstehenden Amazon Prime Day 2021 aufmerksam gemacht. Dieser findet am 21. und 22. Juni statt. Das Shopping-Event bietet Prime-Mitgliedern weltweit über zwei Millionen Angebote aus allen Kategorien. Kurzum: Ihr könnt kräftig sparen. Einen Tipp, wie ihr euch im Vorfeld 10 Euro Guthaben für den Prime Day sichern könnt, haben wir für euch parat.

Amazon schenkt euch 10 Euro für den Prime Day

Hier die Kurzform zur Aktion: Im Rahmen von Amazons neuer weltweiter Investition in Höhe von 100 Millionen Dollar, um kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen, erhalten Prime-Mitglieder, die zwischen dem 07. und 20. Juni für mindestens 10 Euro bei kleinen und mittleren Unternehmen bei Amazon.de einkaufen, 10 Euro Guthaben für den Prime Day.

Es ist leichter denn je, kleine und mittlere Unternehmen auf Amazon zu unterstützen. In Endeffekt ist es eine Win:Win-Situation. Auf der einen Seite werden kleine und mittler Unternehmen unterstützt und auf der anderen Seite bekommt ihr 10 Euro von Amazon geschenkt. Ab sofort und bis Sonntag, den 20. Juni, erhalten Prime-Mitglieder für einen Einkauf ab 10 Euro bei kleinen und mittleren Unternehmen 10 Euro Guthaben für den Prime Day. Dieses Angebot wird vollständig von Amazon finanziert, um euch die kleinen und mittleren Verkaufspartner näherzubringen. Ähnliche Aktionen sind ebenfalls in den USA, Großbritannien, Spanien, Italien, Frankreich und Japan verfügbar.

In diesem Jahr nehmen weltweit mehr als 300.000 Verkaufspartner an der Aktion teil – mehr als doppelt so viele wie im letzten Jahr. Um es euch besonders einfach zu machen, kleine und mittlere Unternehmen beim Prime Day zu unterstützen, hat Amazon ausgewählte Kollektionen unter Amazon.de/KleineUnternehmen zusammengestellt.

Interesse? Dann könnt ihr euch hier die 10 Euro sichern.