Man musste kein großer Prophet sein, um vorausahnen zu können, dass Apple die WWDC 2021 Keynote nutzt, um intensiv über den Datenschutz und die Privatsphäre zu sprechen. So haben die Verantwortlichen in iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey und watchOS 8 diverse neue Datenschutz-Funktionen integriert, um die eigene Führungsposition weiter auszubauen. Wir haben die wichtigsten Neuerungen für euch in der Zusammenfassung.

Fokus auf Datenschutz

Apple hat zur WWDC eine Vorschau auf leistungsstarke neue Datenschutzfunktionen in iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey und watchOS 8 gegeben, mit denen ihr den Zugriff auf eure Daten besser kontrollieren und verwalten könnt.

Daten vor Dritten schützen

In der Mail App verhindert der E-Mail-Datenschutz, dass Absender mithilfe unsichtbarer Pixel Informationen über euch sammelt. Mit dem neuen Feature könnet ihr verhindern, dass Absender erfahren, wann ihr eine E-Mail öffnen. Darüberhinaus werden eure IP-Adresse und euer Standort verschleiert.

In diesem Jahr wird der Intelligente Tracking-Schutz in Safari noch einmal ausgebaut, indem er auch eure IP-Adresse vor Trackern verbirgt. Dadurch kann eure IP-Adresse nicht als eindeutige Kennung genutzt werden, um websiteübergreifende Aktivitäten zu erfassen und ein Profil über euch zu erstellen.

Neuer Datenschutz-Bericht

Ein neuer Datenschutz-Bericht zeigt an, wie oft einzelne Apps in den letzten sieben Tagen auf euren Standort, eure Fotos, eure Kamera, euer Mikrofon und eure Kontakte zugegriffen haben. Ihr könnt prüfen, ob ihr damit einverstanden seid und andernfalls in den Einstellungen zur App Maßnahmen ergreifen. Außerdem können ihr herausfinden, mit wem eure Daten geteilt werden, indem ihr alle Domains anderer Anbieter seht, die eine App kontaktiert.

Audiomaterial von Siri Anfragen auf dem Gerät verarbeiten

Wie bereits von uns thematisiert, erhält Siri eine Offline-Funktion, um mit der On-Device Spracherkennung das Audiomaterial von Nutzeranfragen standardmäßig direkt auf dem jeweiligen iPhone oder iPad zu verarbeiten.

Internetdatenschutz mit iCloud+ verbessern

Aus iCloud wird iCloud+. Auch hier verstärkt Apple den Datenschutz. Alle Infos dazu findet ihr hier.

