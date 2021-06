Apple hat ein neues Video veröffentlicht, mit dem der Hersteller die Werbetrommel für Apple TV+ rührt und auf verschiedene Neuheiten aufmerksam macht, die im Sommer 2021 (und darüberhinaus) auf dem Video-Streaming-Dienst laufen.

Offizielle Vorschau: Apple TV+ Summer 2021 & Beyond

In den ersten Monaten des laufenden Jahres hat Apple bereits zahlreiche neue Serien und Filme ins Rennen geschickt. Das Jahr 2021 ist allerdings noch lange nicht vorbei und so hat Apple einen Clip mit Highlights veröffentlicht, die im Sommer 2021 (und darüberhinaus) auf Apple TV+ laufen.

Der Vollständigkeit halber sei jedoch erwähnt, dass nicht alle Serien und Filme, die im Clip thematisiert werden, erst in den kommenden Wochen anlaufen. Einige Inhalte stehen längst auf Abruf bereit. Im Clip werden Ausschnitte zu folgenden Inhalten gezeigt:

The Morning Show S2, Ted Lasso S2, See S2, Truth Be Told S2, The Shrink Next Door, Schmigadoon!, Mr. Corman, Trying S2, Physical, CODA, Foundation, Invasion, Greyhound, Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, Palmer, Cherry, The Banker, Wolfwalkers, The Year Earth Changed, On the Rocks, Lisey’s Story, Doug Unplugs, The Snoopy Show, Stillwater, Wolfboy and the Everything Factory und Puppy Place.

Im Video ist der Song “Wouldn’t It Be Nice” von The Beach Boys zu hören. Wir fiebern übrigens insbesondere See S2 und Ted Lasso S2 entgegen.