Knapp zwei Stunden hat sich Apple am gestrigen Abend Zeit genommen, um im Rahmen der WWDC 2021 Keynote über bevorstehende Software-Neuerungen zu sprechen. Mittlerweile steht die Aufzeichnung als YouTube-Video zur Verfügung, so dass ihr diese noch einmal in aller Ruhe Revue passieren lassen könnt.

Apple veröffentlicht Aufzeichnung der WWC 2021 Keynote

Apple hat die WWDC 2021 Keynote genutzt, um einen Ausblick auf iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8 und macOS Monterey zu geben. Aber auch zahlreiche andere Themen wie Datenschutz & Privatsphäre, Gesundheit, Siri, HomeKit und mehr standen im Fokus.

Knapp zwei Stunden lang hat Apple die größten Neuerungen der kommenden Updates besprochen. Darüberhinaus werden in den kommenden Wochen sicherlich noch zahlreiche kleine Funktionen dazu stoßen, die bislang noch nicht bekannt sind.

Falls ihr die Keynote verpasst habt, so könnt ihr euch diese noch einmal auf YouTube angucken.

Die Zusammenfassung des 1. Tages steht auch bereit.