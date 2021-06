Soeben ist die Corona-Warn-App in Version 2.3 erscheinen (genau genommen, handelt es sich um Version 2.3.2). Neben verschiedenen Fehlerverbesserungen hat das Update die Möglichkeit im Gepäck, dass ihr euren Impfnachweis digital in der App hinterlegen könnt.

Corona-Warn-App: Update bringt digitalen Impfnachweis

Bereits seit längerem ist bekannt, dass Impflinge ihren Impfnachweis in digitaler Form in der Corona-Warn-App hinterlegen können. Ab sofort steht die Corona-Warn-App in Version 2.3.2 als Download im App Store und im Google Play Store zur Verfügung.

Das Update bietet die Möglichkeit, ein digitales Impfzertifikat zu hinterlegen. Um ein Impfzertifikat in der App hinzuzufügen, scannt ihr den QR-Code, den ihr bei der Impfung erhalten habt. Die App liest die Informationen aus dem QR-Code und speichert diese in einem sicheren Bereich eures Smartphones. Die Verantwortlichen machen darauf aufmerksam, dass die Daten auf eurem Smartphone bleiben. Eine Übertragung an andere Personen findet nur statt, wenn ihr diesen euer Impfzertifikat zur Überprüfung vorzeigt. Der digitale Impfnachweis ist freiwillig, dürfte jedoch deutlich komfortabler als, als das gelbe Impfheft immer mitzuführen.

Nachdem dem Hinzufügen des Impfzertifikats könnt ihr diese per QR-Code vorweisen. 14 Tage nach der letzten Impfung zeigt die App den vollständigen Impfschutz an. Ab dem 14. Juni können Ärzte und Apotheken ein digitales Impfzertifikat erstellen. Parallel zur Corona-Warn-App wird es zukünftig noch die CovPass App geben, die ebenso den Impfnachweis digital speichern kann.