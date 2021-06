Kaum liegt die WWDC 2021 Keynote hinter uns und kaum haben wir die Gewissheit, dass Apple das Event nicht genutzt hat, um das neue MacBook Pro anzukündigen, gibt es neue Gerüchte zu einem möglichen Zeitpunkt. Nun ist die Rede vom Q3.

Digitimes: MacBook Pro 2021 erscheint im Q3

Im Vorfeld der Apple WWDC Keynote gab es heiße Gerüchte, dass Apple ein komplett neues 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro präsentieren wird. Unter anderem war Leaker Jon Prosser der Auffassung, dass das MacBook Pro unmittelbar vor der Tür steht. @L0vetodream wusste es jedoch besser.

Somit dreht sich die Gerüchteküche zum MacBook Pro weiter und Digitimes (via Macrumors) mischt sich in die Diskussion ein. So behauptet der Branchendienst, dass Zulieferer ihre Komponenten ab dem 3. Quartal an Apple liefern und die Geräte dann verfügbar sein werden.

Für uns steht fest, dass Apple in diesem Jahr noch ein neues MacBook Pro ankündigen wird. Die Rede ist von einem Re-Design, einem 14 Zoll und 16 Zoll Display, M1X oder M2-Chip, HDMI-Anschluss, MagSafe und SD-Kartenlesegerät. Zudem könnte Apple auf die Touch Bar verzichten.