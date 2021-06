Seit mehreren Jahren verfolgen wir das Gardena Smart System. Zuletzt hatten wir euch Smart Irrigation Control und den neuen Smart Sensor vorgestellt. Seit wenigen Jahren harmoniert das Gardena Smart System bereits mit Apple HomeKit, nun haben das Unternehmen auch die Unterstützung von Home Connect Plus bestätigt.

Gardena unterstützt jetzt auch Home Connect Plus

Mit Home Connect Plus ist im Mai eine Lösung an den Start gegangen, die sich zum Ziel gesetzt hat, den App-Dschungel für das Smart Home zu lichten. Gleich zu Beginn ist eine ganze Reihe an bekannten Marken für verschiedene Anwendungen rund um Haus und Garten mit dabei – so auch das Gardena Smart System für die Rasenpflege und Gartenbewässerung.

Mit der kostenlosen App von Home Connect Plus entstehen neue Perspektiven und Möglichkeiten. Verschiedene Smart-Home-Geräte und ganze Systeme unterschiedlicher Hersteller lassen sich miteinander verbinden und zentral steuern – ganz gleich, ob mit iOS oder Android. Das erleichtert den Alltag und schafft Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind.

Das volle Potenzial des Home Connect Plus-Partnernetzwerks ergibt sich aus dem Zusammenspiel verschiedener Geräte in personalisierbaren Automationen – ganz nach persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen. So erledigen sich tägliche Aufgaben vom Aufstehen am Morgen bis zum ins Bett gehen ganz automatisch. Ihr legt einfach fest, welcher smarte Ablauf bei einem bestimmten Auslöser in Gang gesetzt werden soll. Beispielsweise kann der SILENO Mähroboter von Gardena automatisch gestoppt werden, wenn die smarte Wetterstation Regen meldet.

Gardena betont noch einmal, dass es konsequent den Gedanken eines offenen Systems verfolgt. Der Support von Home Connect aus stellt ein weiterer Baustein in den zahlreichen Vernetzungen mit übergreifenden Smart-Home-Plattformen, die das Gardena Smart System bereits bietet. Ob Apple HomeKit, Amazon Alexa, Magenta SmartHome oder IFTTT und nun auch Home Connect Plus. Darüber hinaus bietet Gardena Anwendungsentwicklern auch eine offene Schnittstelle (Open API).