Auf der WWDC21-Keynote stellte Apple die nächsten Schritte zum Datenschutz in iOS 15, iPadOS 15 und macOS 12 Monterey vor. Passend zu der Vorstellung hat Software-Chef Craig Federighi in einem Interview die Funktion iCloud Private Relay und mehr detailliert erläutert.

iCloud Private Relay funktioniert wie ein VPN, mit dem sich Nutzer mit einem Netzwerk verbinden können und mit Safari auf eine sicherere und privatere Weise surfen können. Laut Apple stellt die Funktion sicher, dass der Datenverkehr, der das Gerät verlässt, verschlüsselt wird, sodass niemand ihn abfangen und einsehen kann.

Die Funktionsweise des in iCloud+ enthaltenen Datenschutzfeatures erläutert Craig Federighi in einem Interview mit Fast Company:

„Die Anreize für ‚Innovation‘ in der Welt der Exploits sind hoch, und so gibt es eine Menge Fortschritte in der Kunst des Aufspürens; eine Menge Fortschritte in der Kunst der Sicherheits-Exploits. Wir glauben, dass es in beiden Bereichen auch weiterhin ein Katz- und Mausspiel geben wird. Wir sind der Meinung, dass wir eine Menge Werkzeuge für diesen Kampf mitbringen, und wir können dem weitgehend voraus sein und unsere Kunden schützen. Aber wir sind uns darüber im Klaren, dass dies ein Kampf ist, den wir in den kommenden Jahren führen werden.“