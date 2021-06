Apple arbeitet an einem AR-Headset. Doch wann wird dieses auf den Markt kommen und welche Funktionen wird das Apple Headset bieten? Einer aktuellen Einschätzung zufolge wird das erste Apple AR-Headset im zweiten Quartal 2022 das Licht der Welt erblicken.

Kuo: erstes Apple AR-Headset kommt im Q2/2022

Analyst Ming Ci Kuo hat eine neue Analysteneinschätzung veröffentlicht und äußert sich mit dieser zum Apple AR-Headset. Konkret geht es um Genius Electronic Optical, einem wichtigen Zulieferer für kommende Apple AR- und VR-Produkte. Aber auch in entsprechenden Produkten von Facebook und Sony werden Komponenten von Genius zu finden sein. Kuo geht davon aus, dass Genius großer Profiteur von einem Apple AR-Headset sein wird.

Wir rechnen damit, dass Apple im 2. Quartal 2022 ein AR HMD-Gerät (Head-Mounted Display-Gerät) auf den Markt bringen wird.

Es wird gemunkelt, dass Apple an mehreren AR-bezogenen Headsets arbeitet, angeführt von einem ersten „Mixed-Reality“ -Gerät, das im Jahr 2022 auf den Markt kommen soll. Gerüchten zufolge soll eine schlankere Augmented-Reality-Brille folgen. Nun konkretisiert Kuo seine Vorhersage und spricht vom zweiten Quartal 2022.

Mark Gurman von Bloomberg deutete im März an, dass Apple ein AR-Headset in den kommenden Monaten vorstellen könnte. Zwischen Ankündigung und tatsächlicher Marktstart werden in jedem Fall mehrere Monate vergehen, um Entwicklern die Möglichkeit einzuräumen, Applikationen zu entwickeln.

Kuos heutiger Bericht über Genius Electronic Optical geht auch auf die Produktion des iPhone 13 ein und stellt fest, dass Genius zumindest bis Ende dieses Monats der exklusive Lieferant von Weitwinkel- und Teleobjektiven für die kommende iPhone 13-Familie sein wird. Apples anderer Lieferant für diese Komponenten, Largan, soll die Anforderungen von Apple nicht erfüllt haben und wurde aufgefordert, die Lieferung von Komponenten vorübergehend einzustellen.