Die Gesundheit (englisch: Health) war ein Schwerpunkt der gestrigen Apple Keynote. Seit jähren arbeitet Apple an diesem Themenbereich und erweitert diesen Jahr für Jahr. Mit iOS 15 geht der Hersteller einen weiteren Schritt nach vor und ihr könnt Gesundheitsdaten mit Familienmitgliedern oder medizinischen Dienstleistern teilen, Trends ansehen und die Stabilität beim Gehen messen.

Apple verstärkt persönliche Gesundheit durch die Einführung von sicherem Teilen und neuen Werten

Apple hat einen Ausblick darauf gegeben, welche gesundheitsspezifischen Neuerungen mit iOS 15 eingeführt werden. Aufbauend auf den aktuellen innovativen Gesundheitsfeatures von Apple Watch und iPhone gibt euch iOS 15 die Möglichkeit, eure Daten mit wichtigen Personen in eurem Leben, etwa Familienmitgliedern oder Ärzten, zu teilen und Einblicke in Gesundheitstrends von Familienmitgliedern zu bekommen. Zusätzlich erlauben es neue Werkzeuge in iOS 15, Veränderungen bei den Gesundheitsdaten einer Person zu identifizieren, zu messen und zu verstehen.

Teilen von Daten

In der Health-App erhalte ihr einen neuen Tab Teilen. Dieser erlaubt es euch, Daten geschützt mit vertrauenswürdigen Personen zu teilen.Ihr habt die volle Kontrolle, welche Daten mit wem geteilt werden. Beispielsweise kann es sich um älter werdende Eltern handeln, die ihre Aktivitäts- oder Herzgesundheitsdaten mit einem Familienmitglied teilen möchten, eine Partnerin, die ihre Fruchtbarkeitsdaten zur Familienplanung oder eine an Parkinson erkrankte Person, die ihre Mobilitätsdaten Physiotherapeuten zur Verfügung stellen möchte. Auch bei einem Arzt-Termin kann es sinnvoll sein, bestimmte Daten zur Verfügung zustellen.

Trends

Die Health App fügt Trendanalysen für 20 Arten von Daten hinzu, sodass ihr sehr einfach erkennen können, wie sich ein bestimmter Wert entwickelt – von Ruhepuls über Schlaf bis zu Ausdauerfitness. Ein wichtiger Bestandteil für das persönliche Wohlbefinden ist es, gesundheitliche Veränderungen zu erfassen, die nur geringfügig sein und leicht übersehen werden können. Für diejenigen, die ihre Daten im zeitlichen Verlauf im Auge behalten möchten, bietet Trends eine neue Möglichkeit, wichtige Veränderungen intelligent und proaktiv hervorzuheben und stellt Informationen auf leicht verständliche Weise dar.

Stabilität beim Gehen

Interessant während der Keynote war auch das Thema „Stabile beim Gehen“. Euer iPhone bewertet eure Stabilität beim Gehen und liefert Informationen zum Sturzrisiko. Tödliche Bewegungen werden erfasst und in der Health-App als „OK“, „Gering“ oder „Sehr gering“ klassifiziert. Je nachdem könnt ihr Schutzmaßnahmen ergreifen, um das Sturzrisiko zu verringern.

Für Stabilität beim Gehen werden spezielle Algorithmen genutzt, um Gleichgewicht, Stabilität und Koordination zu bewerten. Hierbei finden die integrierten Bewegungssensoren im iPhone Verwendung. In diesen neuartigen Messwert sind Daten aus der Apple Heart and Movement Study eingeflossen. Die Studie umfasst über 100.000 Teilnehmer aus allen Altersgruppen – die größte Datenmenge, die je verwendet worden ist, um das Sturzrisiko zu untersuchen.

Weitere Aktualisierungen für Gesundheit und Wohlbefinden