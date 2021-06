Der international Tag des Yoga wird in diesem Jahr am 21. Juni 2021 begangen. Passenderweise wird Apple an dem Stichtag eine Apple Watch Herausforderung veranstalten, um euch zum Yoga zu verleiten.

Apple Watch Herausforderung zum Welt-Yoga-Tag

Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple verschiedene Apple Watch Herausforderung (z.B. zu Neujahr). In Kürze wird der Welt-Yoga-Tag gefeiert und dies nimmt Apple zum Anlass, um eine neue Herausforderung zu starten.

Um die Herausforderung zu meistern, müsst ihr am 21. Juni und somit am Welt-Yoga-Tag ein Yoga-Workout von mindestens 20 Minuten absolvieren. Dieses muss über die Workouts-App (oder einer anderen kompatiblen App) in der Health-App gespeichert werden.

Diejenigen, die die Herausforderung meistern, erhalten nicht nur eine virtuelle Medaille, sie erhalten auch verschiedene Sticker, die in iMessage und FaceTime genutzt werden können.