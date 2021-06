Als Apple im Rahmen der WWDC 2021 Keynote watchOS 8 vorstellte, gingen die Verantwortlichen auch auf ein neues Porträts-Zifferblatt ein. Wie sich nun zeigt, wird dies jedoch nicht das einzige neue Zifferblatt sein, welches Apple mit dem kommenden Update einführen wird.

Apple hat das Porträts-Zifferblatt während der WWDC 2021 Keynote offiziell bestätigt. Das Fotos Zifferblatt ist das beliebteste Apple Watch Zifferblatt und watchOS 8 führt neue Möglichkeiten ein, um Lieblingsfotos direkt am Handgelenk anzusehen. Auf dem neuen Porträts Zifferblatt wirken mit dem iPhone aufgenommene Porträtfotos durch einen faszinierenden Überlagerungseffekt noch lebendiger. Es erkennt Gesichter auf Fotos und vergrößert Ausschnitte, um das Motiv hervorzuheben.

Im Rahmen der WWDC-Session „Whats´s New in UIKit“, die die Verbesserungen des iOS-Benutzeroberflächen-Frameworks hervorhebt, zeigt Apple einen Screenshot der Watch-App. Interessanterweise zeigt dieser Screenshot ein neues Zifferblatt, das Apple bislang noch nicht angekündigt hat.

This new “World Timer” watch face is shown at 8:48 in the “What’s New in UIKit” session! pic.twitter.com/OkMBodEc6Z

— Duraid Abdul (@duraidabdul) June 8, 2021