Vor wenigen Tagen hatten wir euch über den Marktstart der HomeKit Mini Steckdose von Meross aufmerksam gemacht. Zu diesem Zeitpunkt konntet ihr die HomeKit Mini Steckdose nur im 4-er Pack kaufen, ab sofort ist diese auch einzeln erhältlich.

HomeKit Mini Steckdose von Meross jetzt auch einzeln erhältlich

Ab sofort lässt sich die HomeKit Mini Steckdose von Meross auch einzeln in den Warenkorb bei Amazon legen. Zur Einführung wartet auf der Amazon Produktseite direkt ein 28 Prozent Rabatt-Coupon, so dass ihr für die Steckdose nur 12,95 Euro anstatt 17,99 Euro bezahlen müsst.

Die HomeKit Mini Steckdose ist im Vergleich zu ihrem „großen“ Bruder deutlich kompakter. Die misst gerade einmal 5,6cm x 5,6cm x 5,4cm. Natürlich sind die klassischen HomeKit-Funktionen an Bord, so dass ihr die Steckdose per Siri, Home-App oder einer HomeKit-kompatiblen Appa nutzen könnt. Auch Automationen, Regeln, Szenen etc. sind nutzbar.

Neben HomeKit unterstützt die neue WLAN Mini Steckdose auch Amazon Alexa, Google Assistant und Samsung SmartThings.

Wie eingangs erwähnt, erhaltet ihr derzeit 28 Prozent Rabatt, indem ihr auf er Amazon Produktseite einen Rabattgutschein aktiviert. Der Rabatt wird dann während des Bestellprozesses an der Kasse angezogen. Der Rabattgutschein ist nur bis zum morgigen 10. Juni gültig. Bei Interesse greift direkt zu.

WLAN MINI Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, meross Kleinste Smart Plug kompatibel mit Siri,... ❖Siri & HomeKit❖: Sie können MINI WLAN Steckdose über Siri steuern: "Hey Siri, mach Steckdose...

❖Sprachsteuerung❖: Sie können die Sprachsteuerung über Apple Watch oder iPhone verwenden, um...