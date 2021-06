Die HomeKit Schreibtischlampe von Meross ist ab sofort erhältlich. Nachdem sich diese in den letzten Tagen bereits andeutete, hat der Hersteller diese in Deutschland nun offiziell zum Kauf freigegeben.

Meross: HomeKit Schreibtischlampe jetzt erhältlich

Nachdem wir euch soeben über den Marktstart der neuen HomeKit Mini Steckdose von Meross (1-er Pack) aufmerksam gemacht haben, bringt der Hersteller am heutigen Tag ein weiteres Produkt in die Verkaufsregale. Falls ihr noch für euren Schreibtisch die passend Schreibtischlampe sucht, so ist die Auswahl größer geworden. Ab sofort könnt ihr euch auch für die HomeKit Schreibtischlampe von Meross entscheiden.

Auf der einen Seite dient das Produkt als klassische Schreibtischlampe, die ihr manuell bedienen könnt. Auf der anderen Seite könnt ihr diese in euer HomeKit-Zuhause einbinden. Parallel dazu unterstützt die Lampe auch Amazon Alexa und Google Assistant. Ihr könnt die Lampe somit bequem per Siri, der Apple Home-App und einer anderen HomeKit-kompatiblen App steuern. Auch Automationen, Regeln, Szenen etc. sind natürlich möglich.

Die dimmbare LED-Schreibtischlampe kann zudem per Touch gesteuert werden, mit 3 abstimmbarem Weiß und 4 Helligkeitsstufen. Über die App-Steuerung könnt ihr die Helligkeit stufenlos von 1 Prozent bis 100 Prozent einstellen und die Farbtemperatur von 2800-6000K ganz nach euren Bedürfnissen wählen. Die Schreibtischlampe merkt sich immer die letzten Helligkeits- und Modus-Einstellungen.

Der vertikale Drehwinkel des Lampenkopfes beträgt 180-Grad und der Lichtarm kann um 90-Grad gekippt werden, so dass ihr die Schreibtischlampe individuell und in vielen gewünschten Winkeln positionieren könnt.

Die HomeKit Schreibtischlampe von Meross ist zum Preis von 49,99 Euro verfügbar. Die ist auf Lager und kann sofort verschickt werden.