Sky hat bekannt gegeben, dass sich der PayTV-Anbieter die Rechte an der Premier League bis zum Jahr 2025 sichern könnt. Umfasst sind die exklusiven Rechte über die Verbreitungswege Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland.

Sky zeigt bis 2025 exklusiv die Premier League

Bei der Übertragung der Fußball-Bundesliga und der Champions League musste Sky „Verluste“ hinnehmen. Bei der englischen Premier League geht es für Sky Kunden uneingeschränkt weiter. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen und im gewohnten Umfang berichten.







Umfasst sind die exklusiven Live-Übertragungsrechte über Satellit und Kabel sowie via IPTV, Web und Mobile. Somit können Sky Abonnenten mit dem Sport Paket sowohl im klassischen linearen Fernsehen als auch per Streaming mit Sky Go immer und überall live dabei sein, wenn der Ball in Englands Stadien rollt. Zudem können Fußballfans die Premier League über den Streaming Service Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung live verfolgen. Darüber hinaus wird die Premier League live auch in Sky Sportsbars und Sky Hotels zur Verfügung stehen.

Neben der Premier League bietet das Sport-Paket zahlreiche weitere Ereignisse und Wettbewerbe (u.a. DFB-Pokal, die Formel 1, Formel 2 und Formel 3, Liqui Moly Handball-Bundesliga, Tennis, Golf und mehr). Im Fußball-Bundesliga-Paket seht ihr die Bundesliga und 2. Bundesliga.