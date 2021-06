Anfang dieses Monats gab Apple die Finalisten der Apple Design Awards bekannt. Soeben fand die Verleihung der Awards statt und Apple hat die Veranstaltung über die Developer App und die Apple Developer Website übertragen. Kurzum: Die Gewinner stehen fest. Mit den Apple Design Awards werden jedes Jahr die kreative Fertigkeit, das handwerkliche Können und die technischen Leistungen von Apple Entwicklen ausgezeichnet.

Apple hat Gewinner der Apple Design Awards 2021 bekannt gegeben

Apple hat soeben die jährlichen Apple Design Awards verliehen und dabei 12 der besten Apps und Spiele von Entwicklern aus aller Welt ausgezeichnet. Die Gewinner der Apple Design Awards erwecken kühne, kreative und unverwechselbare Ideen zum Leben.

„Die diesjährigen Gewinner:innen der Apple Design Awards haben neu definiert, was wir von einer großartigen App Erfahrung erwarten und wir gratulieren ihnen zu ihrem wohlverdienten Sieg“, sagt Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations bei Apple. „Die Arbeit dieser Entwickler:innen verkörpert den essentiellen Stellenwert, den Apps und Spiele in unserem Alltag einnehmen und dient als perfektes Beispiel unserer sechs neuen Preiskategorien.“

So sehen Sieger aus

Inklusion

Hier geht es um ein großartiges Erlebnis, indem Entwickler Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Fähigkeiten und Sprachen unterstützen.

App: Voice Dream Reader von Voice Dream LLC

Voice Dream Reader ist eine erstklassige Sprachausgabe-App, die Text aus nahezu jeder digitalen Quelle laut vorliest, egal ob es sich um ein PDF, eine Webseite oder ein eBook handelt – und das in mehr als zwei Dutzend Sprachen. Die adaptiven Funktionen und das hohe Maß an anpassbaren Einstellungen ermöglichen es jedem, eine Stimme mit dem perfekten Ton, Timbre, Akzent und der Geschwindigkeit für ein optimales Leseerlebnis zu wählen.

Spiel: „HoloVista von Aconite

HoloVista unterstützt eine Vielzahl von Funktionen für Barrierefreiheit, einschließlich Optionen für Bewegungssteuerung, Textgrößen, Textkontrast, Ton und Intensität visuellen Effekte. Gezielte Interaktionen und Überlegungen helfen, ein Gameplay zu erreichen, das auf mehr als eine Art und Weise erlebt und wahrgenommen werden kann.

Spaß und Vergnügen

In dieser Kategorie stehen einprägsame, ansprechende und zufriedenstellende Erlebnisse, die durch Apple Technologien verbessert werden, im Fokus.

Spiel: “Pok Pok Playroom” von Pok Pok

„Pok Pok Playroom“ ist eine spielerische und wunderschön animierte App, die durch ihr durchdachtes Design und ihre fesselnden Interaktionen besticht. Dank der subtilen Haptik und treffsicheren Soundeffekten bietet diese App endlosen Spielspaß für Kinder jeden Alters und belohnt gleichzeitig Kreativität und Experimentierfreude.

Spiel: “Little Orpheus” von The Chinese Room

„Little Orpheus“ ist ein unterhaltsames Spiel, das eine einfache Steuerung, ein exzellentes Storytelling und ein konsolenähnliches Erlebnis in ein Casual Game bringt. In den vielen verschiedenen Levels bietet das Spiel an jeder Ecke eine clevere Überraschung und besticht durch seine witzigen Dialoge.

Interaktion

In dieser Kategorie geht es um intuitive Oberflächen und sehr einfache Bedienelemente, die perfekt auf die Plattform zugeschnitten sind.

App: CARROT Weather von Brian Mueller, Grailr LLC

CARROT Weather ist bekannt für seine humorvollen Vorhersagen und seine einzigartige Optik. Ein kürzlich durchgeführtes Designupdate hat Einfachheit und Eleganz für alle Apple Plattformen gebracht. Von witzigen Wettervorhersagen bis hin zu einer Vielzahl anpassbarer Widgets und eine Sammlung nützlicher Zifferblätter bietet diese App endlose Unterhaltung.

Spiel: “Bird Alone” von George Batchelor

Die Interaktionen von „Bird Alone“ kombinieren Gesten, Haptik, Parallaxe und dynamische Soundeffekte, die der Welt einen besonderen Reiz verleihen. Das Spiel wird durch die clevere Integration von Mitteilungen, Grafiken und Musik zum Leben erweckt, die sich je nach Wetter, Jahreszeit und Tageszeit ändern.

Sozialer Einfluss

In dieser Kategorie verbessern Entwickler das Leben der Menschen auf sinnvolle Weise und machen auf wichtige Themen aufmerksam.

App: Be My Eyes von S/I Be My Eyes

Be My Eyes ermöglicht blinden und sehbehinderten Menschen, Objekte zu identifizieren, indem sie sie mithilfe ihrer Kamera mit Freiwilligen aus der ganzen Welt zusammenbringen. Die App unterstützt mehr als 300.000 blinde und sehbehinderte Nutzer:innen und mehr als 4,5 Millionen Freiwillige in mehr als 150 Ländern und mit über 180 Sprachen.

Spiel: “Alba” von ustwo games

Da ein Naturschutzgebiet von der Stadtverwaltung für ein Hotel weichen muss, rettet Alba die lokale Tierwelt, repariert die Brücke im Naturschutzgebiet und räumt den Müll in der Stadt auf. Dieses Spiel zeigt, wie positiv es ist, die Umwelt zu respektieren und erzählt gleichzeitig eine Geschichte über Familie, Gemeinschaft, Aktivismus und Nächstenliebe. Für jedes heruntergeladene Exemplar des Spiels wird ein Baum gepflanzt, um ein Aufforstungsprojekt in Madagaskar zu unterstützen.

Visualisierung und Grafik

Die Gewinner in dieser Kategorie zeichnen sich durch atemberaubende Bilder, gekonnt gezeichnete Oberflächen und hochwertige Animationen aus, die für eine unverwechselbare und zusammenhängende Optik sorgen.

App: Loóna von Loóna Inc

Loóna bietet anmutig animierte Schlafszenen, die entspannende Aktivitäten, Erzählungen und atmosphärische Klänge kombinieren. Jedes Detail der Benutzeroberfläche – Schrift, Farben, Animationen und 3D-Inhalte – wurde mit größter Sorgfalt gestaltet, um ein beruhigendes, entspannendes Erlebnis zu schaffen.

Spiel: “Genshin Impact” von miHoYo Limited

„Genshin Impacts“ aufregende Kampfszenen und weitläufige Landschaften verschieben die visuellen Grenzen für mobile Spiele. Bewegungsunschärfe, Schattenqualität und Bildrate können während des Spiels neu konfiguriert werden, egal ob der:die Spieler:in Schleimmonster auslöscht, Erdbeben heraufbeschwört, Blitze schleudert oder den Wind steuert, um Flammen und Schneestürme zu verstärken.

Innovation

Die Gewinner in dieser Kategorie bieten ein erstklassiges Erlebnis durch einen neuartigen Einsatz von Apple Technologien, das sie in ihrem Genre auszeichnen.

App: NaadSadhana von Sandeep Ranade

NaadSadhana ist eine All-in-One Musik-App in Studioqualität, die Musiker:innen aller Stilrichtungen und Könnensstufen hilft, ihre Musik ohne Einschränkungen zu performen und zu veröffentlichen. Nachdem NaadSadhana zunächst als App zum Üben von klassischem indischem Gesang bekannt wurde, hat sie sich auf sieben verschiedene Musikgenres erweitert. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Core ML hört die App zu, wenn ein:e Sänger:in eine Gesangslinie improvisiert, gibt sofortiges Feedback über die Genauigkeit der Noten und generiert einen passenden Backing-Track, alles in Echtzeit.

Spiel: “League of Legends: Wild Rift” von Riot Games (USA)

„League of Legends: Wild Rift“ bringt ein komplexes PC-Spiel in vollem Umfang auf mobile Geräte. Das Team von Riot Games hat diesen beliebten Titel von Grund auf neu konzipiert und lässt die Spieler:innen durch eine ausgefeilte Touchscreen-Steuerung, die speziell für Mobilgeräte entwickelt wurde, ein Auto-Targeting-System, das Neulingen hilft, sich zurechtzufinden, exklusive Kameraeinstellungen für Mobilgeräte und vieles mehr, vollständig in das League of Legends-Universum eintauchen.

Was erhalten die Gewinner überhaupt? Neben einem prestigeträchtigen physischen Apple Design Award erhalten die Gewinner ein Paket mit Hardware, um auch zukünftig großartige Apps und Spiele zu entwickeln.