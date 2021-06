Wir hatten es im Laufe dieser Woche schon einmal an anderer Stelle erwähnt. Die FaceTime-Neuerungen, die Apple in iOS 15 und iPadOS 15 einfließen lässt, gehören für uns zu den bedeutendsten Neuerungen der kommenden Updates. Passenderweise hat Apple Senior Vice President of Software Engineering Craig Federighi mit verschiedenen YouTubern per FaceTime über WWDC Ankündigungen gesprochen.

FaceTime mit Craig Federighi

Apple beschreibt die Neuerungen von FaceTime wie folgt

FaceTime hilft Kund:innen sich einfach mit den Personen zu verbinden, die ihnen am wichtigsten sind und mit iOS 15 fühlen sich Gespräche mit Freund:innen und Familie noch natürlicher an. Mit 3D-Audio während des FaceTime Anrufs hört man die Stimmen der jeweiligen Person aus der Richtung, wo die Person sich während des Anrufs auf dem Display 1befindet. Neue Mikrofonmodi separieren die Stimme der Anwender:innen von Hintergrundgeräuschen. Inspiriert von den beeindruckenden Porträtfotos auf dem iPhone, ist der Porträtmodus nun auch für FaceTime verfügbar und wurde speziell für Videoanrufe entwickelt. So können Nutzer:innen ihren Hintergrund weichzeichnen und sich selbst in den Mittelpunkt stellen.2 Beim Verwenden von FaceTime-Gruppenanrufen ermöglicht eine neue Rasterdarstellung, dass alle gleichzeitig zu sehen sind. Nutzer:innen können jetzt mit SharePlay Erlebnisse teilen, während sie mit Freund:innen über FaceTime verbunden sind, beispielsweise gemeinsam Songs mit Apple Music hören, eine Fernsehsendung oder einen Film synchron ansehen oder ihren Bildschirm teilen, um zusammen Apps anzusehen. SharePlay funktioniert auf iPhone, iPad und Mac und mit der geteilten Wiedergabesteuerung kann jede:r in einer SharePlay Session die Wiedergabe starten, pausieren oder vorwärts springen. SharePlay lässt sich sogar auf Apple TV ausweiten, sodass Nutzer:innen Sendungen oder Filme auf einem großen Bildschirm betrachten können, während sie über FaceTime verbunden sind und es hält die Wiedergabe für alle synchron. Disney+, ESPN+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+, Pluto TV, TikTok, Twitch und viele andere integrieren SharePlay in ihre Apps – und schaffen damit völlig neue Möglichkeiten, sich zu verbinden

Im Gespräch mit den YouTubern ging es allerdings nicht nur um FaceTime, sondern auch um viele weitere Themen, darunter Apple Music, Apple TV und vieles mehr.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren