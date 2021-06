Fans der Apple Original Serie Home Before Dark haben sich auf den heutigen Freitag gefreut, da am heutigen Tag die 2. Staffel ihre weltweite Premiere feiert. Darüberhinaus gibt es neue Folgen zu „Mythic Quest – Staffel 2“, „Trying – Staffel 2“ sowie „Lisey´s Story“.

„Home Before Dark – Staffel 2“ ist gestartet

Am heutigen Tag startet die 2. Staffel zu „Home Before Dark“. Die 2. Staffel folgt der Reporterin Hilde Lisko (Prince), die mehr über eine mysteriöse Explosion bei einer örtlichen Farm erfahren will. Die Untersuchung führt sie dazu, gegen ein mächtiges und einflussreiches Unternehmen zu kämpfen, das die Gesundheit ihrer Familie und von Erie Harbour gefährdet.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Passend zum Start de 2. Staffel hat Apple zudem ein „Behind the Scenes“ veröffentlicht.

Neue Folgen zu „Mythic Quest – Staffel 2“, „Trying – Staffel 2“ sowie „Lisey´s Story“.

Blicken wir zunächst auf „Trying„. Ab sofort könnt ihr Folge 205 „Der Liebesbeweis“ abrufen. Nikki und Jason sind auf der suche nach einer größeren, kinderfreundlichen Wohnung. Nikki kämpft in ihrem Job um eine Beförderung. Karen gerät in Versuchung, fremdzugehen.

Weiter geht es mit Folge 3 „Unter dem Leckerbaum“ zu „Lisey´s Story“. Die Bool-Jagd führt Lisey zu einem Moment in ihrer Vergangenheit, als Scott mit ihr die Geschichte seiner Familie und seiner traumatischen Kindheit teilt.

Auch zu „Mythic Quest“ steht mit Folge 207 „Peter“ eine neue Episode bereit. Rachel begleitet C.W. für einen Besuch bei seinem ehemaligen Freund, der zu einem erbitterten Rivalen geworden ist.