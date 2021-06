SEE gehört für uns zu den beeindruckendsten Serien, die Apple bislang auf Apple TV+ veröffentlicht hat. Bald ist es soweit und die Apple TV+ Original-Serie startet in die 2. Staffel. Vorab gibt es schon einmal den offiziellen Teaser. Darüberhinaus hält Apple für Fans der Serie eine weiter gute Nachricht bereit: Staffel 3 wurde bereits in Auftrag gegeben, die Dreharbeiten laufen bereits.

Apple TV+: „SEE“ – bald geht es weiter

„See“, ein episches Drama mit Jason Momoa und Alfre Woodard, spielt 600 Jahre in der Zukunft, nachdem ein Virus die Menschheit dezimiert hat und die restliche Bevölkerung erblindet ist. Da alle Menschen ihr Augenlicht verloren haben, müssen sie sich anpassen und neue Wege finden, um zu überleben.

Der Teaser zur 2. Staffel verrät, dass Baba Voss neues Terrain betritt und dort auf einen alten Feind trifft – seinen Bruder Edo Voss. Dieser wird von Dave Bautista gespielt. In der zweiten Staffel kämpft Baba Voss darum, seine zerrissene Familie wieder zu vereinen und dem Krieg und der Politik, die ihn umgeben, zu entkommen, aber je mehr er sich bewegt weg, desto tiefer wird er hineingezogen, und das Auftauchen seines Erzfeindbruders bedroht seine Familie noch mehr.

Zu den weitere neuen Schauspielern in Staffel 2 gehören: Eden Epstein (“Sweetbitter”), Tom Mison (“Watchmen”), Hoon Lee (“Warrior”), Olivia Cheng (“Warrior”), David Hewlett (“The Shape of Water”) und Tamara Tunie (“Flight”).

Die erste Staffel hat bereits eine gute Geschichte und beeindruckende Aufnahmen geliefert. Hoffen wir, dass es in ähnlicher Form weiter gehen wird. Staffel 2 zu „SEE“ feiert am 27. August 2021 ihre weltweite Premiere auf Apple TV+. Anschließend folgen immer freitags neue Episoden.

Wie eingangs erwähnt, laufen bereits die Arbeiten an Staffel 3. Konkret wird diese aktuell in Toronto (Kanada) gedreht.