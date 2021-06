Kaum war die Apple WWDC 2021 Keynote am Montag beendet, legte Apple den Schalter um und startete 3D Audio mit Dolby Atmos auf Apple Music. Gleichzeitig schaltete der Hersteller Lossless Audio frei. Passenderweise steht auch der offizielle Song der UEFA EURO 2020 „We Are the People“ von Martin Garrix feat. Bono & The Edge in 3D-Audio exklusiv bei Apple Music bereit.

UEFA EURO 2020: „We Are the People“ in Dolby Atmos

Spatial Audio mit Unterstützung von Dolby Atmos gibt Künstlern die Möglichkeit, für ihre Fans immersive Audioerlebnisse mit echtem mehrdimensionalem Klang und Klarheit zu schaffen, die von überall her und von oben auf den Hörer zukommt. Ab heute können Abonnenten Tausende von Songs in Spatial Audio von einigen der weltweit größten Künstler und Musik aus allen Genres genießen. Alben, die in Spatial Audio verfügbar sind, werden auf der Seite mit einem Badge gekennzeichnet, um sie leicht erkennbar zu machen. Apple Music bietet außerdem eine spezielle Reihe von redaktionell kuratierten Spatial Audio Wiedergabelisten an, die den Hörern dabei helfen, die Musik zu finden, die sie lieben, und weitere Entdeckungen ermöglichen.

Am heutigen Abend startet die EURO 2021 mit dem Spiel Türkei gegen Italien. Der offizielle Song der UEFA EURO 2020 „We Are the People“ von Martin Garrix feat. Bono & The Edge in 3D-Audio, exklusiv bei Apple Music.

Solltet ihr 3D-Audio noch nicht ausprobiert haben, dann gibt es hier die Schritt-für-Schritt-Anleitung: Wiedergabe mit 3D-Audio für die AirPods Pro und AirPods Max

Und wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid, hier eine kleine Sammlung an Musik: Gemacht für 3D-Audio