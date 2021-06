Nachdem Apple seinem Spiele-Abo-Dienst „Apple Arcade“ im April ein großes Update verpasst hatte, war es etwas ruhiger geworden. In dieser Woche gibt es allerdings einen Neuzugang in Form von „Legends of Kingdom Rush“. Darüberhinaus wurden Updates für weitere Apple Arcade Spiele verteilt.

„Legends of Kingdom Rush“ startet auf Apple Arcade

Ab sofort verfügbar: „Legends of Kingdom Rush“ des uruguayischen Spiele-Entwicklers Ironhide Games.

Apple Arcade-Gamer können sich auf ein aufregendes RPG-Spiel freuen, welches auf der populären und mittelalterlichen Fantasy-Welt von Kingdom Rush basiert. Dabei begibt man sich auf eine spannende Reise, führt ein Team von Helden an und kämpft gegen mysteriöse Feinde, die das Königreich terrorisieren. In großen und epischen Schlachten müssen Arcade-Gamer das Königreich um jeden Preis verteidigen.

In der Spielebeschreibung heißt es

Eine außerplanetarische Bedrohung von noch nie dagewesenem Ausmaß greift das Reich an! Führe eine Gruppe von Helden an, um diesen Gegner in einem absolut fesselnden Kampfsystem aufzuhalten, das leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern ist. 5 Legendäre Helden, wie der mächtige Paladin Gerald Lightseeker oder die gerissene Schattenassassine Asra Daggerfall, warten auf dein Kommando. 11 Gefährten mit unterschiedlichen Fertigkeiten und Kräften wie der einfallsreiche Waldläufer, der schnelle Zwergenbombardier oder der bedrohliche Dunkle Ritter, werden deinen Legenden zum Sieg folgen! Schalte all diese fantastischen Helden frei, während du durch immer mehr gefährliche Länder reist.

Spannende Updates, Erweiterungen & In-Game Content

Folgende Spiele haben kürzlich ein Update spendiert bekommen: