Am gestrigen Abend fand das Eröffnungsspiel der Fußball Europameisterschaft (EURO 2020) zwischen der Türkei und Italien in Rom statt. Diese Info dürfte den meisten Fußball-Fans bekannt sein. Zum Start in die Europameisterschaft hält Amazon Alexa noch viele weitere Fakten bereit.

Alexa kickt mit Fußball-Facts

Alexa ist hilfreich, wenn es darum geht, den Alltag zu organisieren. Das gilt auch für die anstehende Europameisterschaft: Mit dem Sprachbefehl „Alexa, erinnere mich an die Spiele der deutschen Nationalmannschaft.“ wird eine Erinnerung für alle Spiele mit deutscher Beteiligung gesetzt. Fünf Minuten vor dem jeweiligen Spielbeginn erinnert Alexa an die Partie mit typischen Fangesängen – damit ist die richtige Stimmung garantiert. Anwender können sich mit Äußerungen wie „Alexa, erinnere mich an das nächste Deutschlandspiel am 15. Juni um 21 Uhr.“ auch konkrete Termine setzen.

Wer noch mehr über die EM erfahren will, kann über Alexa die neuesten Informationen abrufen: Mit Fragen wie „Alexa, wer spielt heute bei der Europameisterschaft?“ oder „Alexa, wie steht es bei Frankreich gegen Deutschland?“ bleiben Fans immer auf dem aktuellen Stand. Aber auch zu allgemeinen Fußball-Facts hat Alexa eine Antwort parat. Wer wissen möchte, in welchem Verein ein Nationalspieler normalerweise spielt, fragt „Alexa, bei welchem Verein spielt Mats Hummels?“

Ihr könnt mit Alexa-fähigen Geräten auch euer eigenes Turnier spielen. Mit „Alexa, spiel das EURO 2020 Quiz.“, nehmt ihr an einem täglichen Quiz zum allgemeinen Fußballwissen teil, bei dem ihr für euer Land antreten: Richtige Antworten tragen zur Gesamtwertung eurer Nationalmannschaft bei.