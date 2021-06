Im April vorgestellt, lässt sich das neue iPad Pro seit Ende April über den Apple Online Store bestellen. Das Gerät feierte Ende Mai seinen Verkaufsstart und dürfte seitdem bei zahlreichen Anwendern auf dem Schreibtisch (oder wo auch immer gelandet sein). Um auf die Möglichkeiten des Gerätes aufmerksam zu machen, hat Apple nun ein Video auf YouTube veröffentlicht. Dieses ist aktuell als „nicht gelistetet“ gekennzeichnet, lässt sich über den Direktlink trotzdem erreichen.

iPad Pro Werbespot: Apple bedient sich beim Musical „Die kleine Meerjungfrau“

Apple hat einen neuen Werbespot für das iPad Pro kreiert und bedient sich musikalisch bei „Die kleine Meerjungfrau“. Die Vielseitigkeit, Portabilität und Leistungsfähigkeit des iPad Pro mit M1-Chip stehen bei dem Video im Fokus.

In dem Clip spielt das iPad Pro (inkl. Magic Keyboard und Apple Pencil) die Hauptrolle. Mehrere Anwender sind zu sehen, die mit ihren altern Computern kämpfen und darauf hoffen, dass sie eines Tages ein iPad Pro verwenden können. In einer Szene ist beispielsweise ein Angestellter zu sehen, wie dieser mit seinem PCs kämpft und gleichzeitig ein Mädchen im Park mit einem iPad Pro beobachtet.

Am Ende des Werbespots singen alle Charaktere „wish I could be, part of that world“. Damit beziehen sie sich auf eine Welt, in der ein iPad Pro genutzt wird. Der Clip trägt übrigens die Überschrift „Your next computer is not a computer“. (Danke Marcel)